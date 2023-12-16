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Diyarbakır'da kavga: 8 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavga: 8 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, olay sırasında Dicle Elektrik ekiplerine ait araçlarda hasar meydana geldi.

Diyarbakır\'da kavga: 8 yaralı
16.12.2023 - 18:41,
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Küme Evleri'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, yanan trafoyu onarmak ve sayaç kontrolü yapmak amacıyla bölgede bulunan Dicle Elektrik ekiplerine ait 4 araç ve bölgedeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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