Diyarbakır'da Kayıp 3 Çocuk Babası Cihat Eren Aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp 3 Çocuk Babası Cihat Eren Aranıyor

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Üç çocuk babası Cihat Eren, iki gündür kayıp. Ailesi, bilgi bekliyor ve yardım çağrısında bulunuyor.

05.04.2025 14:44
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Üç çocuk babası Cihat Eren'den haber alınamıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk babası Cihat Eren, iki gündür kayıp. Eren, en son Nevruz Park çevresinde görüldü ve son olarak dün gece saat 02.00'de babasıyla telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinin ardından bir daha haber alınamayan Eren'in ailesi tedirgin bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.

Diyarbakır'da yaşayan Cihat Eren'in ailesi, Eren'in ortadan kaybolmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Eren'in babası, oğlunun son görüşmede herhangi bir olumsuz söz etmediğini ancak bir daha kendisine ulaşılamadığını belirtti. Eren'in eşi ve çocukları, endişe içinde eve dönmesini bekliyor. Aile, "Cihat'ı gören veya herhangi bir bilgisi olan varsa lütfen polise veya bize ulaşsın" çağrısında bulundu.

Baba Davut Eren, dün akşam işe gittiğini Cihat'ın ise evden çıkıp arkadaşlarının yanına gideceğini ve o saatten sonra haber alamadığını söyledi. Eren, "Ben 22.30'da onu aradım, cevap vermedi 23.30'da kendisi aradı ağlıyordu oğlum nedir, neyin nesidir dedim. 'Baba hakkını helal et' dedi, 'etmiyorum' dedim, neredeysen her ne olduysa olsun gel. İzmir'de çalışıyordu, düşmüş o dalaverecilerin eline. Bir miktar para borcu vardı, verdim, çoğunu kapattım" dedi.

Cihat Eren'in kız kardeşi Cansu Bulut ise, vatandaşlardan yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyim Cihat Eren 43 yaşında. Dün gece saat 23.30 itibari ile kendisinden haber alamıyoruz. En son saat 20.30'da Nevruz Park yanındaki Ziraat Bankası civarında para çekme işlemi yapmış. O civarda gören taksici, minibüs şoförleri, esnaf; rica ediyoruz gören duyan varsa en yakın emniyet birimlerine haber versinler. 3 çocuk babası, 43 yaşında. Perişan durumdayız, kendisine ulaşamıyoruz. İntihar edeceğim diye babamı aramış 23.30 gibi. Telefonu kapalı, öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Gören duyan varsa en yakın emniyet birimlerine haber versin lütfen."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kayıp 3 Çocuk Babası Cihat Eren Aranıyor - Son Dakika

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