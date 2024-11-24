Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.A.D'nin kullandığı 21 AAL 71 plakalı otomobil, Hayati Avşar Caddesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi kavşağında kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü M.A.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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