Diyarbakır'da Kız Çocuğu Alıkonuldu

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Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kızlarının kaçırıldığını düşünen ailenin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince H.A'nın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken şüpheli Z.Ş. (29) beraberinde H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek, polise teslim oldu.

Kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenildi.