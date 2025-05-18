Diyarbakır'da Köpek Kovaladı, Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Köpek Kovaladı, Çocuk Kurtarıldı

Diyarbakır\'da Köpek Kovaladı, Çocuk Kurtarıldı

Parkta oynayan 10 yaşındaki kız, sokak köpeği tarafından kovalandı. Güvenlik görevlisi kurtardı.

18.05.2025 14:33
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DİYARBAKIR'da parkta oyun oynarken sokak köpeğinin kovaladığı kız çocuğu Z.E.K. (10), sitenin güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. Sokak'ta meydana geldi. Parkta oynayan Z.E.K., kendisine doğru hızla koşan sokak köpeğinden kaçmaya başladı. Köpeğin kızı kovaladığını gören yakındaki sitenin güvenlik görevlisi koşarak çocuğu kurtardı. Kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, farklı tarihlerde o bölgede gerçekleşen başıboş köpeklerin saldırıları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisikletle yoldan geçen bir kişinin köpeklerin saldırısına uğradığı, bazı köpeklerin kedilere saldırdığı ve diğer saldırılar yer alıyor. Telefonla ulaşılan Z.E.K.'nin ablası N.K. ise daha önce kendisinin de köpeklerin saldırısına maruz kaldığını, belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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