Diyarbakır'da Kozmetik Depo Yangını

Diyarbakır'da, Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün imal edilen depoda çıkan ve iki depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün üretimi yapılan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yangında, çalışanların bakımını üstlendiği 3 kedi yavrusu depoda mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kediler, jandarma ekiplerince kurtarılarak çalışanlara teslim edildi.

Kedilerin tedavi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince ve TOMA ile yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Depolarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.