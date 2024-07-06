Diyarbakır'da kum yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kum yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

Diyarbakır\'da kum yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir kamyon şoförü, kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 13:56
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Veysi K., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Veysi K.'nin kontrolünü yitirdiği 21 FE 077 plakalı kum yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü Veysi K. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysi K., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Veysi K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola savrulan kumun kaldırılması sırasında bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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