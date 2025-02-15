Diyarbakır'da Kürt Meselesi Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Kürt Meselesi Çalıştayı Başladı

HÜDA PAR tarafından düzenlenen çalıştayda Kürt meselesinin çözümü için öneriler tartışılacak.

15.02.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı.

Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.

Çalıştayda katılımcıların iki gün boyunca yapacakları sunumlarla Kürt meselesinin çözümü konusunda fikir ve önerilerini paylaşacağını ifade eden Yapıcıoğlu, çalıştayın ardından konuşulanları kitap haline getireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt meselesi kimine göre terör, şiddet ve asayiş meselesidir; kimine göre de bölgesel, ekonomik geri kalmışlık meselesidir; kimine göre ise meselenin özünde Kürtlerin varlığının, kimliğinin inkar edilmesi vardır. Meselenin sebebi, tarihi kökleri ve çözüm önerileri konusunda farklı düşünceler ve fikirler olsa da bu meselenin var olduğu ve mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir."

Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutu olduğunu düşündüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını kaydetti.

"Sorun hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır"

"Kürtlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir." diyen Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

"1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale Boğazı ve Anadolu'nun kapıları Batılı emperyalistlere kapatıldı. Bunlar tarihin kırılma noktalarıydı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır." dedi.

"Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değil, ben insanım, haktan, adaletten, insanlıktan yanayım diyen herkesin meselesidir ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çözümün gerekliliği konusunda tereddüt yoktur. Biz, bir çözüm bulmak ve bu meseleyi ebediyen, köklü bir şekilde çözmek zorundayız. Meselemizi sulh yoluyla, adalet temelinde çözmek mecburiyetindeyiz. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem de bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm bu nedenle de daha fazla geciktirilmemelidir."

"Müzakereler edilecek ve sorunun çözümü için bir adım daha atmış olacağız"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da bu meselenin yıllardır çok can yaktığını belirtti.

Sağlam, "Binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, yerinden edilmesine, milyarlarca liralık ekonomik kayba ve en önemlisi de aramızdaki kardeşlik hukukunun bozulmasına neden oldu. 100-150 yıllık bir sorun iki günde çözülecek bir sorun değildir. Ancak, müzakereler edilecek ve sorunun çözümü için bir adım daha atmış olacağız." dedi.

"2005'ten sonra devlet yeni bir süreç başlattı"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Kürt sorununun 150 yıllık bir sorun olduğunu, Kürtlerin çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

2005 yılından sonra yeni bir sürecin başladığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"2005 yılına kadar Kürt meselesi Türkiye'de etnik bir kimliğin reddi, inkarı ve asimilasyonu söz konusuyken, 2005'ten sonra devlet bu paradigmadan vazgeçerek yeni bir süreç başlattı. Teknik ve askeri olarak örgüt yenildi, terör sorunu da çok önemli bir ölçüde çözüldü. Çok büyük hedefleri olan Türkiye'nin önünde hem çok büyük fırsatlar var hem de büyük riskler var. Bu riskleri bertaraf etmesi için mutlaka kendi evinin içini başta dizayn etmesi lazım. Bu çalıştayın da bu sorunun çözümüne katkı sunmasını diliyorum."

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da çalıştayı çok değerli ve anlamlı bulduğunu belirtti.

Miroğlu, "Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değildir. Meselelere çok daha geniş bir ufukla bakmak lazım. Hiçbir şey İmralı ile başlamadı, İmralı ile son bulmayacak. Hayırlı olacak bir şey bu salondaki herkesi memnun edecektir. Silahsız, şiddetsiz, terörü geride bırakan bir Türkiye yeni bir şafağa uyanacak." diye konuştu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Kürt meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, huzur ve refahın gerçekleşmesine vesile olması gereken her türlü adımın atılması gerekiyor. Bu adımların atılmasında Kur'an, sünnet ile tarihinden beslenen değerli düşünürlere çok daha fazla görev düşüyor." dedi.

Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) üyesi Beşir Varol da çalıştayda Kürtçe bir konuşma yaptı.

Çalıştay, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, yazar ve siyasetçiler Altan Tan ve İbrahim Güçlü ile Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir'in yaptığı konuşmaların ardından oturumlarla devam etti.

Gerçekleştirilecek dört oturumda siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sunum yapacak.

Çalıştay, yarın sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kürt Meselesi Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kürt Meselesi Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.