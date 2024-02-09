Diyarbakır\'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı

Başkan adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kimseye rest veya jest yapmıyoruz

40 il, İstanbul dahil 16 büyükşehir adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.