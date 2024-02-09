Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı

Diyarbakır\'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın, yakalandı. Kadının üç kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Kuyumcu, sahte altınları fark ederek durumu polise bildirdi. Kadın gözaltına alındı ve üst aramasında sahte bilezikler ile suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, üç kuyumcunun dolandırılması olayının şüphelisi olduğu belirlendi.

09.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadının üç kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İlçede bir kuyumcuya giren L.K. (26) elindeki sahte altınları satmaya çalıştı. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, kadını oyalayarak durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, L.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

Kentte üç kuyumcunun 350 bin lira dolandırılması olayının şüphelisi olduğu belirlenen kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, L.K'nin kuyumcuda sahte altın satmaya çalışması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Bismil, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 17:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement