Diyarbakır'da minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, minibüs dere yatağına devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10.06.2024 21:45
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Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

B.S. yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı minibüs, Diyarbakır- Mardin kara yolunun 12'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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