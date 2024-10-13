DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu minibüsü seyir halindeyken, içindeki bazı yolcular çiftetelli oynadı; o anlar kameralara yansıdı.
Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde dün gece saatlerinde hareket halindeki şehir içi yolcu minibüsünde 2 yolcu çiftetelli oynarken, oturan bazı kişiler ise alkışlarla onlara destek oldu. Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Minibüste Çiftetelli Keyfi - Son Dakika
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