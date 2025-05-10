Diyarbakır'da Öğrencilerden Tarım ve El Sanatları Sergisi

Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı tarım ve el sanatlarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışında, okul bünyesinde oluşturulan "Özel Sesler Korusu" tarafından türkü seslendirildi.

Açılışın ardından Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, öğretmenler ve vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, okulda öğrencilerin öğretmenleriyle kağıt, atık ve gazetelerden biblolar, saksı ve süs çiçeği bitkisi ile ayna süslemeleri yaptığını belirtti.

Çok güzel ve anlamlı bir sergi olduğunu söyleyen Ay, "Öğrencilere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerinin en büyük kanıtı okulumuzdur. Her yıl sonunda bu emeği sergileyip ziyaretçilerimize açıyoruz. İlgi çok güzeldi." dedi.