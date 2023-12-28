Diyarbakır\'da operasyonda 452 kilogram esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerindeki operasyonlarda, 2 sığınakta, 452 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup, adalete teslim etmek amacıyla, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 1 av tüfeği, 250 fişek, 3 telsiz, 5 akü, 3 şarj cihazı, 1 hilti, 1 kapasitör, 1 hassas terazi, 1 vakum cihazı, 14 pil ve 452 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri ile uyuşturucular muhafazaya alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.