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Diyarbakır'da operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonun amacı terör örgütü ile uyuşturucu ticareti yapanları ortaya çıkarmaktı. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler imha edildi ve diğerleri muhafaza altına alındı.

Diyarbakır\'da operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
25.01.2024 - 10:36,
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada, uzun namlulu silah, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 uzun namlulu silah şarjörü, uzun namlulu silah namlusu ve kundağı, 30 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği, termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, araç kumandası, 11 tüp, 6 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram gübre ve jeneratör motoru bulundu.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edildi, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA
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