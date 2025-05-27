Diyarbakır'da Otomobil Yangını

DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, sabah saatlerinde Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UB 2251 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü, durumu fark edip otomobili durdurdu. Olayı gören vatandaşların getirdiği yangın tüpüyle yangın söndürüldü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.