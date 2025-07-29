Diyarbakır\'da Plastik Atık Yangını

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Mermer Mahallesi'nde açık alanda biriktirilen plastik atıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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