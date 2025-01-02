Diyarbakır'da Regaip Kandili Kutlaması

Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini eda etti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da vatandaşlar, tarihi Ulu Cami'de Regaip Kandilini eda etti.
Merkez Sur ilçesinde bulunan İslam Alemi'nin 5'inci Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulu Cami'ye gelen çocuklarıyla gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Regaip Kandilini eda etti.
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