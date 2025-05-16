Diyarbakır\'da Silah Atölyesine Baskın

Diyarbakır'da polis ekiplerince oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ve 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca ile çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ticareti suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen atölyede silah yapıldığını tespit etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, atölyede yapılan silahları suç gruplarına temin ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik dün 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 199 şarjör, 183 silah yapımında kullanılan aparat, 136 fişek, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.