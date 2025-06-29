Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Bir Kadın Öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Başalan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki ailenin fertleri arasında gece saatlerinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Y.B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.