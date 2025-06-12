Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Cezalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Cezalar Verildi

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: Cezalar Verildi
12.06.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akraba aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada S.K. ve O.K. hapis cezasına çarptırıldı.

DİYARBAKIR'da, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Mazlum Karabulut ve babası Veysel Karabulut'un yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuksuz yargılanan S.K. (56) 7 yıl 2 ay, oğlu O.K. (36) ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinafa taşınırken, kavganın ardından yaralanan babasının sol bacağının kesildiğini belirten Mazlum Karabulut, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Olay, 1 Kasım 2022'e Dicle ilçesi kırsal Süsümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin mahallesine tarla ekimi için giden Mazlum Karabulut ile babası Veysel Karabulut, akrabaları ile arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda gözaltına alınan S.K. ve O.K., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin haklarını dava açılan sanıklar, 1,5 yıl sonra, 11 Mart 2024'te görülen 2'nci duruşmada, suç vasfı 'Kasten yaralama' olarak değişince, sanıklar tahliye oldu.

DOSYA İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

14 Şubat'ta görülen karar duruşmasında ise tutuksuz sanıklardan S.K. hakkında, Veysel Karabulut'a karşı 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, Mazlum Karabulut'a karşı eyleminden dolayı da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. O.K. hakkında ise Veysel Karabulut'a karşı eyleminden 3 yıl 9 ay, Mazlum Karabulut'a karşı eyleminden de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. S.K. ve O.K.'nin tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, kovuşturma aşaması itibarıyla kaçma, gizlenme veya delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Veysel ve Mazlum Karabulut'un avukatı Mehmet Zeki Binbir, karara ilişkin itirazda bulunarak, dosyayı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DIŞARIDA GEZİYORLAR'

Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 2 ay tedavi gören Mazlum Karabulut, olay gününü anlatarak, "1 Kasım 2022'den önce babaannem Hüsniye Karabulut'u arayıp tarlaya gelip buğday ekeceğimi söyledim. Onun onayıyla biz buğday alıp köye gittik. Amcam S.K. ile dedem, içerde karşılıklı oturuyorlardı. Biz de içeriye girdik. Biz içeriye girdikten sonra babaannem Hüsniye Karabulut dışarıya çıkıp, ellerini kafasına vurarak 'bunlar silahlarını getirmişler ve sizi öldürecekler' dedi. Bunu söylemesi üzerine pusuya düştüğümüzü anlayıp babamın kolundan tutup dışarıya çıkarmaya çalıştım. Biz daha dışarıda ayakkabılarımızı giyerken O.K. ve amcam S.K. bizi çapraz ateşe tuttu. Kasten öldürmeye teşebbüs mağduruyum. Yaklaşık 2 ay hastanede kaldım. Çok ağır tedaviler gördüm, 8-9 defa ameliyat oldum. Halen devam eden ameliyatlarım var. Vücudumdan almış olduğum darbeler nedeniyle hayati tehlikem devam ediyor. Karşı taraf, ismini şahit olarak verdiğim kişileri tehdit ettiler. Amaçları beni yalancı çıkarmak. Bize bunu yapanlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Bunların dışarıda gezmelerini istemiyorum. Biz, bunların ağırlaştırılmış müebbet almalarını beklerken mahkeme bunlara ödül gibi ceza verdi. Biz adalet istiyoruz. Vücudumda aldığım darbeler dışında amcam S.K. yanıma oturup tüfeği kafama dayayıp bana, 'gözlerini aç, bana bak. Seni nasıl öldüreceğim' dedi. 3 defa tetiğe bastı ama tüfek patlamadı. Baba-oğul ve S.K.'nin eşi Ş.K. yerde bana eziyet ettiler. Başımıza gelen olay nedeniyle artık sağlık sorunlarımız yerinde değildir. Biz şu anda yaşayan ölüyüz" dedi.

'SOL AYAĞIMI KESİLDİ, SAĞ AYAĞIMDAN DA AMELİYAT OLDUM'

Veysel Karabulut, verilen kararda mağdur olduklarını belirterek, "2 ayağıma da sıktılar. Bende silah veya başka bir şey yoktu. Kan kaybediyordum. Hani'deki hastaneye gönderdiler. Oradan da ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kendimi hastanede buldum. Şu an sol ayağımı kesmişler. Protez takıldı. Sağ ayağımdan da ameliyat oldum ve tekrar ameliyat olacağım. Mağdurum" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDEN KARAR VERİLDİ'

Mahkemenin bilirkişi raporu gelmeden karar verdiğini ifade eden Avukat Mehmet Zeki Binbir, şöyle konuştu:

"Dosyada en büyük delilimiz, müvekkillerimin toplamış olduğu ses kayıtlarıydı. Biz ses kayıtlarını 1 Temmuz 2024 tarihindeki celsede mahkemeye sunduk. Mahkeme, talebimizi kabul etti ve dosyamızın Kürtçeden Türkçeye çevrilmesi için bilirkişiye gönderilmesini kabul etti. Yaklaşık 5-6 ay sonra 14 Ocak 2025'te dosyanın bilirkişiye gönderildiğine ilişkin teslim tutanağını dosyamızda gördük. Dosyanın bilirkişiden dönmesi beklenmeden 14 Şubat'taki duruşmada sanıklar hakkında savcılık mütalaasında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olmasına rağmen sanıklar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan alt sınırdan ceza verme cihetinde bulunmuşlardır. Şu anda bizim talebimiz, bu kişiler hakkında yapılan yargılamanın gerçek deliller üzerinden gidilip adil bir yargılamanın sağlanmasıdır. 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırmaları bizce hukuka ve hakkaniyete aykırı olacaktır. Özellikle müvekkillerimin bu mağduriyetinin giderilmesi için dosyamız şu anda istinafta ve bozulup yerel mahkemede tekrardan yargılama yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Kavga, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Cezalar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:40:10. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Cezalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.