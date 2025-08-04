CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin birbirlerine ateş açtıkları, çevredekilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Bazı şüphelilerin bina arasında siper alarak, silahlarını ateşledikleri de görüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Kavga Görüntüleri - Son Dakika
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