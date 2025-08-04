Diyarbakır\'da Silahlı Kavga Görüntüleri

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin birbirlerine ateş açtıkları, çevredekilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Bazı şüphelilerin bina arasında siper alarak, silahlarını ateşledikleri de görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,