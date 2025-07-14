Diyarbakır'da Silahlı Tepki

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde M.R.T., oğlu ile tartışan çocuğa tabanca çekip havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.R.T. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı. Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., M.R.T. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Anne H.Ç., ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim" dedi. Gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,