Diyarbakır'da Sınav Öncesi Panik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Sınav Öncesi Panik

Haberin Videosunu İzleyin
15.06.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Sınav Öncesi Panik
Haber Videosu

Diyarbakır'da kimliğini unutan öğrenciler, son anda belgelerle sınava yetişti.

Diyarbakır'da kimliğini ve giriş belgesini unutan öğrenciler son anlarda yetişti

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Diyarbakır'da, kimliğini ve giriş belgesini unutan bazı öğrenciler, sınava son anda yetişti.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı ve bu oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki Şair Sırrı Hanım Ortaokulu'nda sınava giren adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı, aileler okulun bahçesinde dışarı çıkmaları anonsu yapıldı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Sınava giren bazı öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleri unuttuğu görüldü. Öğrenciler, sınava dakikalar kala ailelerini kimlik ve belgelerini yetiştirmesiyle sınava girdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Eğitim, Yaşam, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sınav Öncesi Panik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 12:03:45. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sınav Öncesi Panik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.