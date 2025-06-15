Diyarbakır\'da Sınav Öncesi Panik

Diyarbakır'da kimliğini ve giriş belgesini unutan öğrenciler son anlarda yetişti

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Diyarbakır'da, kimliğini ve giriş belgesini unutan bazı öğrenciler, sınava son anda yetişti.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı ve bu oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesindeki Şair Sırrı Hanım Ortaokulu'nda sınava giren adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı, aileler okulun bahçesinde dışarı çıkmaları anonsu yapıldı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Sınava giren bazı öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleri unuttuğu görüldü. Öğrenciler, sınava dakikalar kala ailelerini kimlik ve belgelerini yetiştirmesiyle sınava girdi.