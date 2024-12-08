Diyarbakır'da Sis Etkisi Devam Ediyor

Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisi devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3 gündür etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kent merkezinde 6 Aralık'tan beri sabah görülen sis, bugün de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sabah karşılıklı yapılması planlanan İzmir, İstanbul ve Ankara uçak seferleri, sis nedeniyle gecikmeli olacak.
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