Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşme Olayı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşüp akıntıya kapılan Y.B. (45) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi Kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında sabah saatlerinde Y.B., DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, itfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Y.B.'yi arama çalışmaları sürüyor.
Haber - Kamera: İhsan YILMAZ-Bayram AYHAN/SİLVAN (Diyarbakır),
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