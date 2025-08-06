Diyarbakır'da Taksi Yangını

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki taksi, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Silvan- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 TT 5058 plakalı taksi, seyir halindeyken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Şoförü yol kenarında durdurarak araçtan çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),