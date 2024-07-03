Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle kentin tarihi mekanları ve sokakları sessizliğe büründü. Sıcaktan bunalan çocuklar ise, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Suyuna girerek tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.

03.07.2024 18:50
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Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı

Kavurucu sıcaklıklar Diyarbakır'da devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle kentin tarihi mekanları ve sokakları sessizliğe büründü.

Diyarbakır'da araç içi termometreler 45 dereceyi gösterdi. Merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlar normal günlerde akın akın dolu olurken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokaklarla birlikte sessizliğe büründü.

Kent genelinde kimi vatandaş gölgelik olan yerlerde kendini sıcak havadan muhafaza ederken, kimisi ise evinde bekleyip dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Suyuna girerek tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.

Bursa'dan ailesiyle birlikte kente gezmeye gelen Suphi Önal, kavurucu sıcaklara rağmen tarihi mekanları gezip görmeyi tercih ettiklerini söyledi.

İlk kez Diyarbakır'a geldiğini dile getiren Önal, "Bursa'dan geliyorum, emekliyim. Diyarbakır'a ilk gelişim. Annem ve babam Hazar Gölü'nde yaşadığı için onları ziyarete geldim. Daha sonra Diyarbakır'ı ziyaret etmek istedim. Havalar sıcak, ama tarihi kent ve gezilip görülecek bir memleket. Gezmek isteyene sıcaklık engel değil. Serin hava da olsa sıcak hava da olsa gelip görülmesi gereken bir şehir Diyarbakır. Bursa'nın sıcaklığı insanı bunaltıyor, Diyarbakır oraya göre daha sıcak" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için tarihi Anzele suyuna giren Muhammed Okçu ise, şunları kaydetti:

"Buraya serinlemek için geldik ve herkes buraya geliyor. Anzele'nin suyu çok soğuk ve güzel. Havalar Diyarbakır'da çok sıcak. Biz de serinlemek istediğimizde Anzele'ye geliyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı - Son Dakika

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