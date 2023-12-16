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Diyarbakır'da terör operasyonunda 427 kilogram esrar ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör operasyonunda 427 kilogram esrar ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, 427 kilogram esrar ile mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Diyarbakır\'da terör operasyonunda 427 kilogram esrar ve mühimmat ele geçirildi
16.12.2023 - 17:48,  Güncelleme: 17:52
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Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen EYP imha edildi, yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur KARTAL-70 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 6 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet M16 şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 272 adet fişek, 1 adet dürbün, 160 kilogram kubar esrar ve 267 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen EYP ve sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: AA
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Uğur Kartal, Diyarbakır, Son Dakika

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