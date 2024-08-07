Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonunda 81 Kişi Tutuklandı

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DİYARBAKIR'da polis ekiplerinin Temmuz ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-31 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 471 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 461 kilo 270 gram skunk, 70 bin 783 ectasy 8 kilo 832 gram esrar, 2 kilo 64 gram metamfetamin, 3 bin 335 kök kenevir bitkisi, 674 sentetik ecza, 194 gram kokain, 1 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber- Kamera:/DİYARBAKIR,