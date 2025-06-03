Diyarbakır\'da Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da uyuşturucu sevkiyatı yapmak için sahte belgelerle kargo acentesi kuran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, kargo şirketi çalışanları görünümünde uyuşturucu sevkiyatı yapan organize suç örgütü tespit edildi.

Antalya, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları belirlenen şüpheliler, yaklaşık 6 ay önce takibe alındı. Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, bambaşka kişilerin ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4'ü kamu görevlisi 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 40 kilogram skunk maddesi, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonlarına el konuldu.

Şüphelilerin Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de edindikleri taşınır, taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon lira varlıklarına tedbir kararı uygulandı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliğinde tutuklanarak, cezaevine gönderildi.