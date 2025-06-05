Diyarbakır\'da Yangın

Diyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.