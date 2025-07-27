Diyarbakır\'da Yangın

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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