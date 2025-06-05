Diyarbakır'da Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

05.06.2025 21:24
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Diyarbakır'daki 13 katlı bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak Rojava Sitesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Vali Murat Zorluoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile olay yerinde incelemelerde bulundu, yangına ilişkin bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18.30 civarında Rojava Sitesi'nde yangın çıktığını belirterek, yangına en başta itfaiye ve AFAD teşkilatının müdahale ettiğini söyledi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerle binada tahliye sürecinin başlatıldığını bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir duman olduğunu görgü tanıkları ifade ettiler. Bizim personelimiz de aynı şeyi söylediler. Ben sizlerle ilk bilgileri, bulguları paylaşacağım. Şu anda binadan 17 yaralı çıkarıldı. Bunlar hastanelerimize nakledildiler. Hastanelerimizde bunlara müdahale edildi. Ancak şu ana kadar hastaneye intikal eden yaralılardan maalesef 2'si çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisini aldım. Diğer hastalarımızın durumu genel itibarıyla iyi ama onlar da yakın bir şekilde takip ediliyorlar. Şu anda bina bütünüyle tahliye edildi, 2-3 sefer kontrol edildi. İçeride bir canlı ya da cansız insan bulunmadığı şeklinde itfaiye daire başkanlığının bana verdiği bilgi var."

Yangında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Zorluoğlu, "Tabii meselenin hem idari boyutuyla hem de Sayın Başsavcımız da burada adli boyutuyla soruşturulacağını ve herhangi bir ihmal varsa bu ihmalin de sorumluları tarafından bu ihmalin hesabının verileceğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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