Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

05.06.2025 23:04
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Diyarbakır'daki 13 katlı bir binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında anne Tuğba Çavdar ile çocukları Zeynep, Yusuf ve Elif yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin açıklama yapan Vali Murat Zorluoğlu, "Tabii bu arife gününde böyle bir acı olayla Diyarbakır olarak karşılaşmış olmak hepimizi derinden üzmüştür. Biz Diyarbakır olarak Kurban Bayramı'na bu manada biraz maalesef buruk giriyoruz. Allah bu tür hadiselerden, vakalardan memleketimizi, milletimizi muhafaza eylesin diyorum" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye erleri, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın etkisiyle yoğun dumanların oluştuğu binada kalanların kurtarılması için ekipler harekete geçti. Binadakiler sepetli vinç yardımıyla tahliye edilirken, dumandan ekilenen 17 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan anne Tuğba Çavdar ile çocukları Zeynep, Yusuf ve Elif yapılan tüm tıbbı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

13 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hastanede tedavileri süren yaralıları beraberindeki AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte ziyaret eden Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin sepetli vinç yardımıyla tahliye edildiğini söyledi.

'Dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiler'

Yanından etkilenen 17 kişinin sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü söyleyen Vali Zorluoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Kurban Bayramı'nın arifesinde maalesef Diyarbakır'da çok acı bir hadise yaşadık. Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında Kayapınar ilçemizde 12 katlı bir apartmanda nedenini henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın neticesinde maalesef 4 tane vatandaşımızı kaybettik. 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 vatandaşımız şu ana kadar yangından etkilenerek, daha doğrusu dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yangın dolayısıyla tabii gerek itfaiye teşkilatı, gerek AFAD, UMKE ve diğer birimlerimiz, emniyetimiz orada süratli bir şekilde vaziyete aldılar. Binadan tahliyeler gerçekleştirildi. 30'un üzerinde insan binadan tahliye edildi. Ben evvela vefat eden 3 çocuğumuza ve onların annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yine olaydan etkilenerek yaralanan vatandaşlarımıza da tekrar tekrar acil şifalar diliyorum."

'İhmali kusuru olanlar bunun hesabını ilgili mercilerin önünde mutlaka vereceklerdir'

Olayın hem adli hem de idari boyutuyla ayrıntılı bir şekilde incelendiğini dile getiren Vali Zorluoğlu,  şunları söyledi:

"Bu çerçevede bir taraftan başsavcılığımız, bir taraftan idare olarak bizler elbette ki bu konuyu çıkış sebeplerini herhangi bir ihmal olup olmadığını ve bütün yönleriyle detaylı bir şekilde araştıracağız, soruşturacağız ve herhangi bir ihmal olması durumunda da ihmali kusuru olanlar bunun hesabını ilgili mercilerin önünde mutlaka vereceklerdir. Tabii bu arife gününde böyle bir acı olayla Diyarbakır olarak karşılaşmış olmak hepimizi derinden üzmüştür. Biz Diyarbakır olarak Kurban Bayramı'na bu manada biraz maalesef buruk giriyoruz. Allah bu tür hadiselerden, vakalardan memleketimizi, milletimizi muhafaza eylesin diyorum."

'Merdivenlerdeki yoğun dumandan etkilenerek o şekilde orada maalesef vefat etmişler'

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü ifade eden Vali Zorluoğlu, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili şu anda erken. İtfaiye teşkilatımıza ben sordum. Henüz sebebini belirleyememişlerdi. İnşallah önümüzdeki saatlerde, günlerde yangın sebebi de yapılacak teknik araştırmalarla elbette ortaya çıkarılacak. O zaman sizlerle paylaşacağız. Savcılık işlemlerinden sonra inşallah kısa zamanda defin programı da belli olacak. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli ama şu anda bunu ben sizlerle paylaşmayayım. 3 tane çocuğumuz bir de onların anneleri. Aynı aileden olduğunu biliyoruz. Yani bize gelen ilk bilgiler. Yangından dolayı evlerini, dairelerini terk ederek merdivenlere yönelmişler. Merdivenlerdeki yoğun dumandan etkilenerek o şekilde orada maalesef vefat etmişler. İlk bulgular bunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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