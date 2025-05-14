Diyarbakır'da Yeni Sağlık Yatırımları

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün koruyucu sağlık hizmetlerine yaptığı yatırımlar devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde Bağlar Sağlık Kompleksi ve İskenderpaşa Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası yapımına başlandı.

Kentte yapılacak sağlıklı hayat merkezi, 5 hekimin görev yapacağı Şeyh Şamil Aile Sağlığı Merkezi, 5 hekimin çalışacağı Emek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer alacağı Bağlar Sağlık Kompleksi için proje çalışmaları başlatıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için başka binada hizmet veren Sur ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 6 hekimin görev yapacağı İskenderpaşa Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası için de proje çalışmaları yürütülüyor.

Kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanarak vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedeflenen sağlık yatırımlarıyla Bağlar ve Sur ilçelerinin kronikleşen sorunu da tamamen çözüme kavuşturulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma" vizyonuyla hayata geçirilecek projeler ile kentte sağlık hizmeti alanında önemli bir adım olacak.