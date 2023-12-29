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Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi. Trafik ekipleri kara yollarında önlem alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi ve Diyarbakır'a iniş yapmayan uçaklar çevre illere yönlendirildi. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Diyarbakır\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
29.12.2023 - 11:58,
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Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatle ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri kara yollarında önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı uçak seferleri ertelendi, sis nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapmayan uçaklar ise çevre illere yönlendirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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