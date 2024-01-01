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Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerlerken, trafik ekipleri önlem aldı. Sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisinin azalacağını ve akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Diyarbakır\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
01.01.2024 - 10:45,
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Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sisin etkili olduğu kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisinin azalacağını, akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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