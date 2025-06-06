Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında 3 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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