Diyarbakır\'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında 3 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"1 BAŞSAVCI VEKİLİ KOORDİNESİNDE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;