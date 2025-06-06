BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'daki Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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