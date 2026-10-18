Diyarbakır'dan Minab için yola çıkan 25 kişilik kervan Bender Abbas'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Diyarbakır'dan Minab için yola çıkan 25 kişilik kervan Bender Abbas'a ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'dan Minab için yola çıkan 25 kişilik kervan Bender Abbas\'a ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'dan 2 Ekim'de hareket eden 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, 16 günlük yolculuğun ardından İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı. Sözcü Kemal Yücel, 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiklerini, yarın Minab'a varıp saldırıya uğrayan okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

İRAN'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden öğrencileri anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, 16 günlük yolculuğun ardından İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı. Bisiklet grubunun sözcüsü Kemal Yücel, şu ana kadar 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiklerini, yarın Minab'a ulaşarak saldırının gerçekleştiği okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

Minab'daki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden kız öğrencileri anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla 2 Ekim'de Diyarbakır'dan hareket eden 25 kişilik bisiklet grubu, İpekyolu güzergahını takip ederek İran'a ulaştı. Zorlu yolculuklarının 16'ncı gününde Bender Abbas kentine varan kervan üyeleri, saldırılarda hasar gören güzergah üzerindeki okulları da ziyaret etti. Grup üyeleri, ziyaret ettikleri okullarda çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve bisiklet sürmeyi öğretti.

ÇOCUKLARIN MEKTUP VE RESİMLERİNİ GÖTÜRDÜLER

Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, Türkiye'deki çocukların hazırladığı mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını Minab'daki çocuklara ulaştıracak. Yarın öğle saatlerinde Minab'a varması beklenen grup, uluslararası resim yarışması kapsamında düzenlenecek sergiye de katılacak. Türkiye'deki çocukların çizdiği resimler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SALDIRIYA UĞRAYAN OKULU ZİYARET EDECEKLER

Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Kemal Yücel, yolculuk boyunca ziyaret ettikleri kentlerde bisiklet gruplarının yanı sıra yerel halkla da görüştüklerini belirtti. İran'daki yerel ve ulusal basının etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yücel, "Bender Abbas şehrine vardık. Bisiklet kervanı turunun final etabı olan Minab'a yarın ulaşacağız. Minab'da uluslararası resim yarışması sergisine katılacağız. Türkiye'deki çocuklar tarafından çizilen ve yanımızda getirdiğimiz resimler sergilenecek. Saldırının yapıldığı okula yapacağımız ziyaretin ardından çocukların ailelerini ve saldırıdan yaralı kurtulan çocukları ziyaret edeceğiz. Ardından ülkemize dönüş yapacağız. Güzergah üzerinde saldırılarda hasar gören okulları ziyaret ettik. Buralarda çocuklara çeşitli hediyeler verdik ve bisiklet sürmeyi öğrettik" dedi.

Kaynak: DHA
UluslararasıDiyarbakırGüncelDünyaSözcüİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Soner Olgun’a bugün son veda Önce sahnede anılacak Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:24
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 12:05:46. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'dan Minab için yola çıkan 25 kişilik kervan Bender Abbas'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei