Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın geniş bir alana yayıldı

Güncel

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği mahallelerinin bulunduğu sınırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir snedenle çıkan yangının yayılması ve etkisini artırmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve beraberindeki yetkililerin de bölgeye gittiği öğrenildi.