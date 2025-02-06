Diyarbakır İtfaiyesi'ne Asansörde Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır İtfaiyesi'ne Asansörde Kurtarma Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyecilerine, asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtarma amacıyla eğitim verildi. Eğitimde teorik ve uygulamalı olarak asansör tipleri, acil durum yönetmelikleri ve kurtarma yöntemleri anlatıldı.

06.02.2025 17:27
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İtfaiye personeline 'asansörde kurtarma' eğitimi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan itfaiyecilere, "asansörde kurtarma ve acil durum asansörü eğitimi" verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlara müdahale etmenin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarıyla vatandaşların yardım taleplerine anında cevap veriyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan itfaiyecilere, asansörde kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarında müdahale anının doğru ve en hızlı yapabilmesi amacıyla Makine Mühendisleri Odası tarafından "asansörde kurtarma ve acil durum asansörü eğitimi" verildi.

Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda itfaiyecilere, asansör tipleri ve ilgili yönetmelikler, temel asansör bilgisi, asansör aksamları, asansörlerde kapı kilit tipleri, asansör kurtarma talimatları, acil durum asansörleri temel eğitimi, acil durum asansörleri kullanma eğitimi, konusunda bilgi verildi.

Teorik ve uygulamalı verilen eğitimde itfaiyecilere ayrıca asansör makine dairesinde ve asansörde pratik bilgiler anlatıldı.

İtfaiye Eğitim Amiri Hasan Uğurlu, eğitim ile personelin daha da profesyonelleştirileceğini belirterek, itfaiyecilerin yalnızca yangına müdahale etmediğini, canlının bulunduğu her türlü olaya müdahil olduklarını kaydetti. Uğurlu, "Asansörde mahsur kalan ve sıkışanlar olabiliyor. Bu tür olaylara müdahil oluyoruz. Yine insanların yanı sıra hayvanları da kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde 35 personelin eğitim aldığını aktaran Uğurlu, "Asansör içerisinde sıkışan birini kurtarırken müdahale süresini düşürmeyi planlıyoruz. Bizim için zaman çok önemli; hele hele yaralı ya da kanamalı biri varsa, bir dakika bile çok büyük önem arz etmekte. Biz o süreyi çok çok kısaltmak ve daha kolay müdahale şekilleri varsa onları öğrenmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır İtfaiyesi'ne Asansörde Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

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