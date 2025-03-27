Diyarbakır Müzesi, Bayramda Ziyaretçi Rekoru Bekliyor

Diyarbakır müzesi Ramazan bayramı tatilinde ziyaretçi rekoru bekliyor

DİYARBAKIR - Türkiye'nin en köklü müzelerinden biri olan Diyarbakır Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor. 1934 yılında kurulan ve 33 medeniyete ait binlerce değerli esere ev sahipliği yapan müze, geçen yıl 197 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl için hedef 300 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

İçkale'de bulunan Diyarbakır Müzesi, tarih ve kültür tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor. Geçen yıl Ramazan Bayramında 13 bin kişi tarafından ziyaret edilen müze, bu yıl 15 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. Müzenin uzun bayram tatili nedeniyle özellikle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğraması bekleniyor.

Müzede, Hitit, Urartu, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi 33 medeniyete ait eşsiz eserler sergileniyor. Arkeolojik ve etnografik koleksiyonlarıyla dikkat çeken müze, aynı zamanda Diyarbakır'ın kültürel hafızası olarak nitelendiriliyor. Geçen yıl 197 bin kişinin ziyaret ettiği müze, bu yıl için 300 bin ziyaretçi hedefliyor. Müze Diyarbakır'ın turizm potansiyeline de katkı sunuyor.

Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Diyarbakır müzesinin 1934 yılında kurulmuş Türkiye'nin en köklü ve en güzel müzelerinden biri olduğunu ifade etti. Gizligöl, "Diyarbakır müzesinde hemen her döneme ait yani Diyarbakırlıların tabiriyle 33 medeniyete ait çok kıymetli eserler bulunuyor. Müzemiz iç kalede bulunuyor 14 tane tescilli yapının bulunduğu kompleks bir alandan oluşuyor" dedi.

Yıldan yıla artan ziyaretçi sayıları yükseldiğine dikkati çeken Gizligöl, "Her yıl ziyaretçi sayılarımız bir önceki yılı geçiyor. Geçen sene 197 bin kişi müzelerimizi ziyaret etti bu yıl hedefimiz 300 bin kişi demiştik. Elbette bayramlar resmi tatiller bizim için çok daha anlamlı ve güzel geçiyor. Önceki yıllarda 9 gün olan tatillerde çok sayıda ziyaretinin müziğimizi gezdiğini ve çok daha rekorlar kırdığımızı görüyoruz. Önceki yıl 9 günlük Ramazan tatilinde 13 bin kişiyi müzemizi ziyaret etti bu bizim için hem gün bazlı hem de ay bazlı bir rekor demekti. Bu yılda dün itibariyle resmi tatilinin 9 günü çıktığını haber aldık bizim için sevindirici bu çünkü 9 gün olması demek insanların daha çok dışarıya gelmesi daha çok müzeleri ziyaret etmesi demek. Biz geçen yılın rekorunu kıracağımızı düşünüyoruz 15 binden fazla kişinin müzemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Yıl olarak da biz Ocak itibariyle yıla çok iyi başladık. Önceki yıl olan 197 bin kişilik rekorumuzu bu yıl kırarak tüm müzelerimizde 300 bin kişinin müzemize gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

36 bin tane envanterlik eserin olduğunu dile getiren Gizligöl, "Çalışılabilir durumda olan 100 binin üzerinde epilog keserimiz var. Diyarbakır müzesi hakikaten turizmin en önemli lokasyonlarından biridir ve Diyarbakır'da yıldan yıla müzelere ilgi alaka oldukça artmaya başladı bu bizim için oldukça sevindirici bir durum" ifadelerini kullandı.