Diyarbakır Tanıtım Günleri Kağıthane'de Sonuçlandı - Son Dakika
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Diyarbakır Tanıtım Günleri Kağıthane'de Sonuçlandı

Diyarbakır Tanıtım Günleri Kağıthane\'de Sonuçlandı

Kağıthane'de düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri etkinliği, yöresel lezzetler ve el sanatları ile büyük ilgi gördü. Etkinlikte Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürü ve geleneksel müzikleri tanıtıldı.

06.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:37
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KAĞITHANE'de Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürü ve el sanatlarının tanıtıldığı Diyarbakır Tanıtım Günleri sona erdi.

Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda 3-5 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Diyarbakır'ın meşhur lezzetleri, el sanatları ve geleneksel müzikleri yer aldı. Ciğer kebabı, kaburga dolması ve Diyarbakır kadayıfı gibi yöresel tatların ikram edildiği etkinlikte, el işi sergileri ve kültürel gösteriler beğeni topladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kapanış konuşmasında etkinliğin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Diyarbakır'ın köklü kültürünü ve mutfak mirasını vatandaşlarımızla buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu tür etkinliklerle kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Diyarbakır Tanıtım Günleri süresince binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Hasbahçe Etkinlik Alanı, renkli stantlar ve keyifli gösterilere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılanlar Diyarbakır'ın misafirperverliğini ve zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

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