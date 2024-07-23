Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, basının bilgi akışını sağlayarak toplumu doğru şekilde yönlendirmesinin ve kamuoyunu aydınlatmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Aynı zamanda basın özgürlüğünün ifade hürriyetinin en temel göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Zorluoğlu, sansür ve kısıtlamaların olmadığı bir ortamda basının özgürce görevini yerine getirebildiği bir ortamın toplumsal gelişmişliğin bir ölçütü olduğunu ifade etti. Vali Zorluoğlu, ulusal ve yerel basının ülkenin ve Diyarbakır'ın gelişmesine katkı sağladığını da vurgulayarak, tüm basın mensuplarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

23.07.2024 17:23
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Basının bilgi akışını sağlayarak toplumu doğru şekilde yönlendirmesi ve kamuoyunu aydınlatması büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğü aynı zamanda ifade hürriyetinin en temel göstergelerinden biridir. Sansür ve benzeri kısıtlamaların olmadığı, basının özgürce görevini yerine getirebildiği bir ortam, toplumsal gelişmişliğin de bir ölçütüdür. Bu çerçevede vazife ifa eden ulusal ve yerel basınımız, gerek ülkemizin gerekse Diyarbakır'ımızın her alanda gelişmesine de katkı yapmaktadır. Bu vesileyle, mesleğini özveriyle icra eden, çalışmalarında toplumun menfaatlerini ve kişi haklarını gözeten tüm basın mensuplarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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