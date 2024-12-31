Diyarbakır Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, daha güzel bir gelecek hayaliyle 2025 yılına adım atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Diyarbakır'ı daha müreffeh ve yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışmalara hız kazandıracaklarını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Başta tarım, sanayi ve turizm olmak üzere her alanda marka bir Diyarbakır oluşturmak için şehrin tüm dinamikleriyle ve halkımızla birlikte gayretlerimizi artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek, sağlık, eğitim, ulaşım, sanayi ve turizm altyapılarını güçlendirecek ve sosyal içerikli projeleri daha da öncelikli hale getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılını büyük bir umutla karşılarken, yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2025'in birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini ve dünyada dayanışma ve huzurun artmasına vesile olmasını diliyorum. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."