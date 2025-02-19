Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: "Uzun Yıllar Terör Olayları Nedeniyle Sorun Yaşayan Diyarbakır Huzurlu Bir Şehir Haline Gelmiştir"

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, uzun yıllar terör olayları nedeniyle asayiş ve güvenlik sorunu yaşayan Diyarbakır'ın huzurlu bir şehir haline geldiğini ifade ederek, "Artık esnafımız sabah dükkanını daha bir güvenle açıyor. Anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderiyor. İş adamları yatırımlarına hız veriyor. Kırsal alanda dağlarımız, yaylalarımız, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın istifade ile sunuluyor" dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte kentte 2024 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Valilik binasında yapılan toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yıllarca terörle anılan Diyarbakır'ın güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucuyla güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Silahlı kuvvetlerimiz ve kolluk teşkilatlarımızın gerek ülkemiz sınırları içerisinde gerekse sınır ötesinde yaptıkları etkili mücadele sonucunda uzun yıllar özellikle terör olayları nedeniyle asayiş ve güvenlik sorunu yaşayan Diyarbakır memnuniyetle ifade ediyorum ki artık huzurlu ve güvenli bir şehir haline gelmiştir. Artık esnafımız sabah dükkanını daha bir güvenle açıyor. Anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderiyor. İş adamları yatırımlarına hız veriyor. Kırsal alanda dağlarımız, yaylalarımız, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın istifade ile sunuluyor. Diyarbakır'da artık gündemimiz yatırım, istihdam, üretim, tarım, ticaret ve turizmdir. Kısacası Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından Türkiye'nin herhangi bir başka ilinden hiçbir farkı kalmamıştır. Hatta birçok bakımdan daha da iyi bir durumda olduğumuzu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bunda tabii güvenlik kuvvetlerimizin gayretli ve özverili çalışmaları kadar Diyarbakır halkının bizlere vermiş olduğu desteğin de çok büyük payı vardır. Hem güvenlik kuvvetlerimize hem de şehrin huzuruna, kendi güvenliğine sahip çıkan vatandaşlarımıza bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum."

2024'te 36 bin 11 asayiş olayı yaşandı

Diyarbakır'da gecen yıl meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri de açıklayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2024 yılında valiliğimizin genel koordinasyonun emir ve komutasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizin asayiş ve güvenliğinde alınan mesafeyi 2023 hükümlüyle mukayese ederek ve rakamları vererek sizlerle kısaca paylaşacağım. İlimizde 2023 yılında emniyet bölgesinde 36 bin 234, jandarma bölgesinde 4 bin 721 olmak üzere toplam 40 bin 955 asayiş olayı meydana gelmiştir. 2024 yılında ise emniyet bölgemizde asayiş olayı sayısı 30 bin 817, jandarma bölgemizdeki asayiş olayı sayısı 5 bin 194 ve toplam asayiş olayı sayısı da 36 bin 11 olarak gerçekleşmiştir. Yani 2023'te 40 bin 955 olan asayiş olayı sayısı 2024'te 36 bin 11 olarak gerçekleşti ve bu da 2023 yılına göre asayiş olaylarında kümülatif olarak baktığımızda yüzde 12'lik bir azalışı ortaya koymaktadır. Hatta emniyet bölgesindeki olay asayiş olayı azalış sıralamasında yüzde 14.9'luk bir oran var ki bu, 30 büyükşehir belediyesi arasında Diyarbakır'ı 2'nci sıraya taşımıştır."

"Çocuğa cinsel istismarı suçunda yüzde 14 artış olmuş"

Çocuğa cinsel istismarı suçunda artış yaşandığına dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça geldiğimizde 2023 yılında kişilere karşı işlenen 10 önemli suça olay sayımız 11 bin 875. 2024 yılına geldiğimizde olay sayısı yüz 5 azalarak 11 bin 286 olur. Nedir bu önemli 10 tane suç; hakaret suçu, kasten yaralama suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, kasten öldürme ve çocuğun cinsel istismarı. Bu saydığım 10 önemli suçtan 9 tanesinde 2024 ile 2023'e göre ciddi şekilde azalış var. Ama bir suçta artış var. O da çocuğa cinsel istismarı suçunda yüzde14 artış olmuş 2024'te. Burada şuna yorumluyoruz biz arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde neden bu artış oluyor? Gerek okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz, gerek televizyonlar, basın ve benzeri araçlar yoluyla, gerek ailelerin bilinçlenmesi yoluyla çocuklarımız artık bu şekilde bir muameleye maruz kaldıklarında daha bilinçli ve bunu öğretmenine, rehber öğretmenine, ailesine veya güven bir arkadaşına iletebiliyor. Dolayısıyla burada belki suçların artmasından ziyade bunların bildirilmesi, yetkili makamlara bildirilmesinde de umara da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun arkasındaki temel nedenin bu olduğunu düşünüyoruz. Yani burada elbette hiç olmasın böyle bir şey ama olduğunda da mutlaka güvenlik birimlerimizde bu bir şekilde ulaştırabilecek bir durumda olsun istiyoruz."

"5 bin 94 terör operasyonu gerçekleştirildi"

Terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara da değinen Vali Zorloğlu, 2024'te PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kent genelinde 5 bin 94 terör operasyonu düzenlendiğini kaydetti. Vali Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terör hadisesine geldiğimizde değerli arkadaşlar 2023 yılına oranla 2024 yılında biz terör operasyonlarımızın sayısı oranını yüzde emniyet ve jandarma olarak yüzde 49 artırmışız. 2024 yılında 5 bin 94 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 2024 yılında bun 415 şahıs gözaltına alındı, 171 tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 114 şahıs da tutuklandı terör operasyonları neticelendi. Yine jandarma bölgemizde biri kırmızı, ikisi gri kategoride olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi 2024 yılı içerisinde. Yine terörizmin finansmanına dönük gerçekleştirilen operasyonlarda 2024 yılında Emniyet Müdürlüğümüzce 5 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarında 21 şahıs göz altına alındı.

"Suç örgütlerine Diyarbakır'da çok önemli bir darbe vurulmuştur"

2024 yılında üçü emniyet yedisi jandarma tarafından olmak üzere toplam suç örgütlerine yönelik olarak 10 tane büyük operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 143 kişi gözaltına alınmış. 60 şahıs adli kontrol şartıyla salıverilmiş. 62 şahıs da tutuklanmış ve böylece organize suç örgütlerine Diyarbakır'da çok önemli bir darbe vurulmuştur. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2023 yılında 906 operasyon gerçekleştirilmişken, 2024 yılında bin 115 tane operasyon icra ettik. Bu kapsamda da 773 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır. Yine uyuşturucuyla mücadele çok büyük emek harcadığımız, gayret gösterdiğimiz bir alan. Burada da 2024 yılında toplam 766 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 30 ton uyuşturucu madde Diyarbakır'da ele geçirildi. 197 bin adet uyuşturucu hap, 97 milyon kök kenevir bitkisi yakalandı, ele geçirildi, imha edildi. Tüm bu operasyonlardan 7 bin 338 şahıs gözaltına alındı,bin 111 şahıs adli kontrol altına alındı ve tam 902 kişi tutuklandı. Bu rakam gerçekten dikkate değer bir rakamdır. Uyuşturucunun yapımı, imal edilmesi, satılması ve kullanılması konusunda mücadelemiz 2025 yılında daha da artarak devam edecek."