DKMP, Anadolu Gelengisi'ni paylaştı
ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP), Anadolu Gelengisi'nin ekmek yediği anları paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar sosyal medya hesabından Anadolu Gelengisi'nin ekmek yediği anları paylaştı. DKMP, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün kolaya kaçtım, piknikçilerin ekmeğine ortak oldum. Anadolu Gelengisi (Spermophilus xanthophrymnus) Yaşat-Koru-Sev"
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