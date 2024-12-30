DMM\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İsrail\'i aradığı iddialarına yalanlama

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberler doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yetkililerini araması söz konusu değildir. İddialara dayanak olarak gösterilen İsrail medyasındaki haberde, 'Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü' şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Öte yandan Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, 'Erdoğan İsrail'i aradı' şeklinde çarpıtarak servis ettiği belirlenmiştir. Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.