Doç. Dr. Müge Yüce Panelde Fenalaştı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 'Türkiye- Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel'e Türkiye ve Rusya'dan birçok akademisyen katıldı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk oturumun başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş yaptı.

KÜRSÜDE FENALAŞTI

"Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Rusya İlişkilerinin Yeniden Analizi: Siyasi, Ekonomik ve Stratejik Boyutlar" başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye çıkan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce , konuşmasına başladıktan kısa süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Keleş, baygınlık geçiren Yüce'yi tutarak düşmesini engelledi. Kürsünün arkasında bir koltuğa oturtularak ilk müdahalesi yapılan Doç. Dr. Yüce, kısa sürede kendine geldi. Katılımcıların alkışları arasında konuşmasına kaldığı yerden devam eden Yüce, sunumunu başarıyla tamamladı.